《美国上市公司业绩公布日程表》--3月3日至3月10日

汤森路透3月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司时间
(日-月-年) (日-月-年)
03-3-2016 BMO KR.N Q4 2015 Kroger Co
03-3-2016 02:00 COST.OQ Q2 2016 Costco Wholesale Corp
03-3-2016 AMC HRB.N Q3 2016 H & R Block Inc
03-3-2016 AMC HPE.N Q1 2016 惠普企业(HPE)
03-3-2016 AMC AVGO.OQ Q1 2016 博通(Broadcom)
04-3-2016 BMO SPLS.OQ Q4 2015 Staples Inc
07-3-2016 AMC URBN.OQ Q4 2016 Urban Outfitters Inc
10-3-2016 BMO DG.N Q4 2015 Dollar General Corp
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(整理 龚芳；审校 张若琪)