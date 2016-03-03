《中国报摘》--其他报纸重要消息3月3日

**上海证券报**

--中小型股份制商业银行也开始计划挺进保险业。记者获悉，更名不久的君康人寿正在紧锣密鼓地筹划着新一轮引资，总部位于山东烟台的恒丰银行有意入局。

--全国人大财经委副主任委员、民建中央副主席辜胜阻表示，今年两会中将提交关于加快“期货法”立法的建议；在反思总结去年股市异常波动的基础上，建议将一些改进措施纳入期货立法的范畴，夯实市场发展的法律保障，更好地发挥金融期货的风险对冲、稳定市场等作用，增强防范、化解系统性风险的市场自我调节机制。

**证券时报**

--全国政协委员、华夏新供给经济学研究院院长贾康认为，商业银行参与国债期货交易的时机已经成熟；建议以国债承销团和做市商银行为切入点，尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，尽早放行商业银行参与国债期货交易。

--全国政协委员、北京银行 董事长闫冰竹提交的两会提案建议，修改现行相关法规，允许商业银行向非银行金融机构和企业投资，为投贷联动业务的开展提供有利的法律环境。

--记者获悉，证监会及中证协正在筹备出台IPO先行赔付机制相关的细则，一旦因首发（IPO）造假而被证监会立案调查，先由券商组织赔付给投资者，然后券商再向发行人等相关责任人追偿。目前一些试点券商已先行与IPO企业签订协议，要求控股股东、董监高及两者的间接持股公司一同承担赔偿责任。（完）