瑞士经济：面对瑞郎大涨冲击2015年经济仍增长0.9%，出口展现韧性

路透苏黎世3月2日 - 瑞士联邦经济总局周三公布的初估数据显示，2015年瑞士经济意外增长0.9%，出口展现韧性。去年瑞郎劲扬，一些主管称之为记忆中最艰难年份之一。

经济分析师称，在瑞郎兑欧元曾一天内就劲升逾25%的情况下，这样的增长表现十分强劲。

去年1月瑞士央行决定弃守自2011年9月以来实行的瑞郎兑欧元的上限，造成瑞郎激升。

尽管增长落后欧洲其他国家，且较2014年的经济成长率1.9%整整低了1个百分点，但仍优于预期。

“这是金融危机以来最弱的增长，瑞郎激升的确有影响。”瑞银(UBS)经济分析师Alessandro Bee表示。“不过原本有人担心会衰退的最糟情况并未发生。”

Bee表示这样的增长率“极强”。Zuercher Kantonalbank (ZKB)分析师Cornelia Luchsinger称，“一年前没人预料到会有这样的结果”。

该数据甚至高于政府12月的估计 。

数据显示2015年第四季经济增长也好于预期。瑞士第四季实质国内生产总值(GDP)较前季增长0.4%，较上年同期增长0.4%(市场预估分别为增长0.2%和0.1%) 。

ZKB预期今年经济增长将加速至1.2%；瑞银预计加速至1.4%。联邦经济总局将于3月17日更新预估；该局去年底时预计，在全球经济改善的扶助下，瑞士今年经济增长加速至1.5%。

但从中国到美国，多处经济数据疲弱且金融市场充满不确定性，平添全球增长变数。研究机构BAKBasel和瑞银分析师均认为经济面临明显的下档风险。

“瑞郎造成的冲击结束了吗？我认为今年仍会感受其余威。”Luchsinger说。“失业率还会进一步上升。但整体来说，纵使增长低于潜能，发展还是相对稳健。”(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)