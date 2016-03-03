《香港报摘》--经济日报3月3日

**头版头条**
--环球股市扭转悲观情绪，昨由A股带动亚太区股市全綫上升，港股大成交配合爆上，相隔7周后，恒指重夺2万关，市场气氛明显好转。投资界关注港股四大关键：（一）人大、政协两会新政、（二）油价、（三）美国加息预期，以及（四）港股业绩。
**其他**
--高银金融 刚以63.8亿港元夺得何文田常盛街豪宅地，每平方尺地价1.1万港元，属市场预期内，今年伊始首批出3幅地皮，尽归中资或内房财团所有。
--近年中资或者主力在内地发展房地产的财团，纷纷进驻本港房地产市场，包括中国海外 、万科置业等过去一年相继投得地皮的集团。2013及2014年时，中资或相关财团所投得的地皮，仅占政府每年批地的14%至15%，但该比率在去年则急增至24%，而今年至今所批出的3幅住宅地，更分别由中国海外、万科等中资投得。
--约三年前购入HMV亚洲业务的滙友资本 ，昨作价900万美元（约7,020万港元）出售旗下HMV M&E约18%股权予日资投资公司WiL Fund，集团持股量将降至82%，对比买入价，估值3年升值约3.3倍。
--内地电商京东日前公布全年业绩，核心商品成交总额（GMV）按年升84%至4,465亿元人民币，表现胜券商预期，投资界料收入、GMV及毛利率未来会继续增长。（完）
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(整理 赵红梅；审校 黄凯)