《香港报摘》--经济日报3月3日

--近年中资或者主力在内地发展房地产的财团，纷纷进驻本港房地产市场，包括中国海外 、万科置业等过去一年相继投得地皮的集团。2013及2014年时，中资或相关财团所投得的地皮，仅占政府每年批地的14%至15%，但该比率在去年则急增至24%，而今年至今所批出的3幅住宅地，更分别由中国海外、万科等中资投得。