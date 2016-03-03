路透基点：Eisa控股正在筹集2.44亿美元等值贷款--TRLPC

路透香港3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，Eisa控股有限公司及其子公司上海宏汇置业正在筹集2.44亿美元等值五年期贷款。

第一商业银行为牵头行兼簿记行。贷款分为A和B两部分，A部分为1.6亿美元贷款，B部分为5.5亿元人民币(8,400万美元)定期贷款。A部分又分为A1部分1.2亿美元定期贷款，和A2部分4,000万美元循环信贷。

A部分贷款利率为较六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码250个基点。若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过35个基点，借款方将支付超出的利率部分。B部分贷款利率为中国人行基准利率的107%。

承贷3,000万美元及以上的银行将享有牵头行头衔并获得20个基点的前端费；承贷1,600-2,900万美元的银行将享有联合安排行头衔，获得10个基点的费用。此外，承贷1.2亿元人民币及以上的银行也将获得6个基点的费用和牵头行头衔；承贷8,000万-1.2亿元人民币的银行将获得4个基点的费用和联合安排行头衔。

Eisa控股董事长Hsu Kun-tai和母公司Redwood International Group为AB两部分贷款提供担保。此外，Eisa控股、母公司Redwood International和子公司上海宏汇置业的股份将为A部分贷款提供担保，而位于上海的宏汇国际广场将作为B部分贷款的担保。

贷款于2月25日发起。回复截止日期为3月底。