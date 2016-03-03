《路透晚报》--3月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年M2增速目标设定在13%，通胀率预计为约3%--消息人士

消息人士称，中国将今年的广义货币供应量增速目标设定在约13%，这表明在痛苦的经济转型或造成数百万工人失业的环境下，货币政策有可能进一步放松。

--中国央行：今年人民币对一篮子货币会基本稳定，货币政策维持稳健--副行长

中国央行副行长易纲表示，今年人民币汇率会保持对一篮子货币的基本稳定，而且中国还是会维持稳健的货币政策。

--中国数据：财新2月服务业PMI环比下降，需推进服务业供给侧改革

新订单增速放缓，导致经营活动与用工的扩张势头减弱，财新2月中国服务业PMI环比下降，综合PMI亦再度跌落至50下方。国内经济依然脆弱不稳，导致短期稳增长压力升温，政府需要加强供给侧结构性改革来释放经济活力。

--路透调查：台湾2月出口料连续13个月下滑，CPI或同比升1.11%

路透调查显示，台湾2月出口或连续13个月萎缩。台湾是亚洲主要出口地区之一，尤其是科技产品，其出口趋势是衡量全球科技产品需求的重要指标。

--香港数据：2月PMI回升至46.4，产出与新订单均创七个月新高--日经

2月日经香港PMI为46.4，较1月的46.1为高，仍处于50持平指标以下；综观过去12 个月，香港私营企业的经营状况持续按月转差，尽管1月以来已轻微放缓，惟倒退程度仍然严重。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿七天逆回购，单日净回笼3,700亿--业内人士

在连续两日空窗后，业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币七天期逆回购操作。与今日4,100亿元的到期量相比，单日净回笼资金达到3,700亿元。

--中国债市：专家建议尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策--报载

中国全国人大和政协会议本周开幕。证券时报援引全国政协委员、华夏新供给经济学研究院院长贾康建议，以国债承销团和做市商银行为切入点，尽快制定、出台商业银行开展国债期货业务政策，尽早放行商业银行参与国债期货交易。

--中国债市：2月债券托管增量环比再降，保险及境外机构继续减持--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2月末债券托管余额为35.42万亿元人民币，当月仅增加510亿元，环比增量连续第三个月下降，并创下一年以来单月增量新低。

--新债招标：中国国开行一年债利率2.29%，20年期3.9761%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标新发行的一年期固息金融债，中标利率为2.29%，低于此前市场预测均值2.37%；同时招标的20年期固息增发债中标收益率为3.9761%，则接近3.97%的预测均值。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.7858%，10年3.4424%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7858%、3.1239%和3.4424%，对应投标倍数为2.31倍、2.00倍和2.91倍。

--中国货币市场：资金面续松回购利率下行，公开市场巨量净回笼无碍

中国银行间市场资金面宽松，主要回购利率均下行。央行早间恢复逆回购操作，不过规模有限，公开市场单日净回笼仍高达3,700亿元人民币；不过交易员称，降准利好发酵之下，逆回购到期冲击不明显，市场流动性近期料仍可保持充裕。

--中国债市动态：短债平稳长债收益率续升，逆回购少量平价操作预期仍谨慎

中国银行间市场早盘现券长端收益率继续小幅走升，短债持稳。交易人士表示，央行公开市场暂停两日后，逆回购暂少量平价操作，虽然流动性宽松格局仍延续，但资金成本始终稳定，致现券弱势格局难改。

【外汇】

--中国外汇：中间价定价更趋透明，将续呈现收盘汇率+一篮子货币汇率变化特点

- 中国货币网发布特约评论员文章称，人民币汇率指数2月份变动不大，对一篮子货币保持基本稳定，今后人民币中间价将继续呈现“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的特点。分析师指出，这样中间价的可预测性更强，中间价定价更趋透明。

--中国外汇：借鉴金融危机期间维稳实践，打破人民币贬值一致性预期--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛称，1998年亚洲金融危机期间人民币维稳的成功实践值得借鉴，资本外流情形下汇率稳定并非没有可能，只是现在需要一个外力干预，打破一致性预期引致的集中购汇行为。

--中国汇市：人民币早盘跟随中间价掉头走升，但波幅狭窄符合两会维稳行情

人民币兑美元即期早盘跟随中间价走升，中间价脱离近一个月低点小幅上扬。交易员称，本周中间价弹性明显增强，不过市场行情平稳明显开启“两会维稳行情”，一方面是因为两会即将在下午拉开大幕，按照传统，两会期间汇率一般维持相对稳定状态；另一方面，整体市场风险情绪好转，市场暂时缺乏投注方向。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，房地产股上升动能减弱令市场气氛偏纠结

中国股市沪综指周四小幅收涨，连续第三天收升。分析师指出，在连涨两天后，房地产及相关板块的上升动能有所减弱，在基本面和资金面没有根本变化的情况下，市场气氛转向犹豫，大盘呈现震荡整理走势。

--中国企业：中国航空发动机集团组建进入实质性阶段

中国航空工业集团公司旗下三家上市公司中航动力、中航动控、成发科技同时公告称，上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记等的任命，自此，中国航发的组建进入实质性阶段。

--中国个股：北京银行董事长建议推动投贷联动，支持银行设投资子公司

中国全国人大和政协会议本周开幕。全国政协委员、北京银行董事长闫冰竹建议，修改现行相关法规，允许商业银行向非银行金融机构和企业投资等，为投贷联动业务的开展提供有利的法律环境，并支持商业银行设立具有投资功能的子公司。

--中国个股：中海集团举牌光大银行，未来12个月或继续增持至多2%股份