全球金市：金价坚守隔夜涨幅，SPDR持金量创2014年9月以来最高水平

金价在1,250-1,260美元遭遇顽强阻力，汇丰表示，“市场已在1,200美元上方建立了强劲的支撑位”，有足够的风险人气和不确定性来支撑黄金。

今年以来金价已上涨近17%，为大宗商品中的佼佼者之一。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量进一步增至2,535万盎司，为2014年9月以来最大。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，他对美国经济前景的看法没有实质性变化，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)适当的升息次数的观点也基本未变。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估，表明尽管市场动荡且存在全球经济放缓忧虑，但就业增长依然稳健。

美国将于周五公布重要的非农就业报告，路透调查中分析师预估上个月就业岗位增加19万个，1月为增加15.1万个。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金