《香港报摘》--其他报纸重要消息3月3日

**明报**

--港交所披露易显示，美资长线基金Capital Group最新再于2月26日减持领展 股份，套现2亿港元。事实上，纪录显示，自去年12月底起，Capital Group开始减持领展股份，至今已共减持4次。现时持股量已由原先的8.98%，减至5.93%，合共套现逾16.34亿港元。

**星岛日报**

--中文大学香港亚太研究所昨日公布最新民调，发现五成半受访市民，赞成立法会通过高铁一百九十多亿的超支拨款；不赞成的只有三成六。赞成拨款的受访者，主要认为终止工程十分浪费，其次是相信高铁有利香港经济发展。

**苹果日报**

--长江基建 合并电能 ，去年遭近半数独立股东反对下告吹。大和去年曾经估中合并一事，而日前发报告称，长建有望在今年11月之后，再次提出合并，因预计电能会派出每股10至15港元特别息，可望减少电能股东反对声音。

**东方日报**

--市况低迷，新股上市反应亦未见热烈。第二日招股的医思医疗 反应淡静，借出孖展额相当于公开发售未足额，不过，市传国际配售已足额，且不乏大型基金。兴科蓉医药 孖展则已超购。综合港交所 上市申请资料，二月仅五间公司递上市申请，较一月少一半。

--海港企业 公布一五年度全年业绩，受惠内地苏州物业项目陆续落成，提升盈利贡献，期内集团纯利按年增长13.77%至12.31亿港元，核心盈利亦按年涨40%至11.94亿元。

**文汇报**

--易到用车CEO周航在北京透露，目前易到用车已经将上市计划提上日程，将通过拆除VIE结构，准备启动内地上市计划。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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