港报社评：轮候公屋愈长，化解民怨愈难--信报3月3日

申请公屋入息限额上调，表面上是回应了部分市民的需要，让更多草根阶层有资格申请入住公屋，然而实际上却衍生另一个问题，现已愈积愈多的轮候公屋人士的上楼愿望，岂不是更加遥遥无期？

房屋委员会打算上调申请公屋的入息限额及资产限额，平均上升约百分之八点九和百分之二点六，预料单以家庭入息限额计算，符合公屋申请资格的私楼非业主住户，将增加八千五百户，至十四万七千户。方案定于本月十五日在房委会资助房屋小组委员会讨论，一旦通过，新措施将于今年四月一日生效。

新措施之下的公屋入息限额，一人家庭将由现时一万零一百元，增至一万零九百七十元，升幅百分之八点六；二人家庭由一万六千一百四十元，增至一万六千八百七十元，上升百分之四点五；三人及四人家庭则分别增至二万二千三百九十元和二万六千六百九十元。

房屋问题，一直是香港民怨日积月累的社会问题，特首梁振英在昨天发表的网志也承认，楼价贵、租金高、住屋难是社会怨气的一部分。他指出：「本届政府一直把『基层上楼，中产置业』作为施政重点。经过三年半努力，房屋供应明显增多，楼价和租金持续回落。」

关于基层上楼这一点，现时的公屋供应显然未能满足需求，特首的努力不孚众望。在房委会未打算上调公屋入息限额以前，轮候册已因为人数增加而逼近三十万大关，排队上楼的时间愈拖愈长。

上月房委会公布最新数字显示，截至去年十二月底，公屋轮候册申请数字达到二十九万零七百宗，较去年九月增加五千四百宗，当中一般公屋申请为十四万七千宗。申请数字增加自然导致轮候时间延长，一般申请者的平均轮候时间由去年九月的三点六年，增加至三点七年，偏离政府定下的「三年上楼」目标。现在再加上公屋入息限额上调，合资格申请者进一步增加，平均轮候时间肯定不止于三年零八个月。

特首说要增加供应，积极探讨透过房委会、房协、市区重建局及香港平民屋宇有限公司等公共或非牟利机构，多管齐下增加资助出售单位供应，为中低收入家庭提供更多选择和置业机会。运输及房屋局局长张炳良亦说，在争取建屋目标上，应以一个单位也不能少的态度去尽量「地尽其用」，政府已成立房屋储备金，目前已累积至七百四十亿元，以支持大规模公屋兴建计划的财政需要。然而我们却看到一个难以理解的怪现象，运输及房屋局未来十年房屋供应目标，预测公私营房屋供应将是四十六万个，竟然较去年四十八万个单位减少两万个，居屋及私楼各减一万。单位不增反减，难道这就是所谓的地尽其用？

严格而言，申请公屋入息限额上调是无可厚非的，亦为不少草根阶层所乐见，问题只在于，若然供应数量不配合，入息限额上调无异于火上浇油，让房屋问题继续困扰人心。既然梁振英也明白楼价贵、租金高、住屋难是社会怨气的一部分，那么我们不得不指出，轮候公屋时间愈长，矛盾将会更形尖锐，化解民怨必然愈难。众多矛盾之一是大家渐感烦厌的「中港矛盾」，本土主义者认为，不少来自内地的新移民侵占了大量公屋资源，不满情绪说不定会借故化作「无底线抗争」。

诚然，私人楼宇价格有下降趋势，政府预计未来三至四年，一手私人住宅物业市场的供应量是八万七千个单位，在需求管理措施方面，政府现阶段亦无意「减辣」或「撤招」，可是，私楼价格仍然处于一个极高水平，并非一般人能够负担，公屋始终是普罗大众的希望所在。由此可见，梁振英班子必须努力努力再努力，有地觅地，有屋建屋，起码让市民安居乐业，才有机会化戾气为祥和。

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