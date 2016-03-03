港报社评：高铁烂尾兹事体大，虽无奈难罔顾现实--明报3月3日

高铁工程超支，政府向财委会申请追加拨款196亿元，按政府和港铁的说法，本月内若财委会未能通过批准拨款，高铁工程将要停工。由于泛民议员仍在拉布，不排除拨款申请可能被拖死，政府和港铁本周一（2月29日）商讨之后，港铁将向政府提交高铁暂时停工的详细计划，显示当局开始做善后准备。事态发展尚待观察，不过，高铁一旦停工，除了已耗巨资濒于浪费，还需投入大量资源善后，而停工烂尾之后，港铁以至本港在国际社会的形象，或会受到影响。因此，盱衡大局，权衡轻重，其实并无其他选择，只能投放更多资源完成工程。期望立法会议员，特别是泛民议员认清现实，通过拨款。

高铁「洗湿咗个头」，仍应拨款完成工程

高铁工程严重失误，导致巨额超支和一再延期完工通车，与港铁管理不善、政府监督不力有关。最令人气愤的是港铁前任行政总裁韦达诚，不单未被追究责任，反而获港铁给予总额超过3000万元「黄金握手」而去，情况十分荒谬。泛民议员在财委会阻挠通过拨款，虽云涉及泛民事事与政府对着干，但是不少人同样认为高铁事态难以接受，特别是「一地两检」未有明确安排之际，对于追加拨款，社会上是有一股抵触情绪。

情绪归情绪，最新高铁工程进度，据介绍已经完成了77%，那是真正的「洗湿咗个头」，只能继续洗下去，直至冲洗乾净为止。高铁工程的现实是超支不可挽回，相关资金即将用罄，若没有新资金，就要停工，问题是暂时停工或即时永久停工而已。政府估计的停工损失，若是暂时停工，在6个月后复工，需要额外支出330亿元，包括48亿元停工费用（用以保养工地及机械）和282亿元重启工程费用；若停工6个月后仍然不获追加拨款，要终止现有合约，额外开支是154亿元，包括48亿元停工费用和106亿元善后工程费用。至于即时永久停工，额外支出106亿元以上。表面上，即时永久停工额外支出最少，不过，已经投放的约650亿元就基本报废了。

现在政府积极争取财委会通过的追加拨款是196亿元，数额不小，但是现实无情，回归理性思量，只有追加拨款，才是整体社会的合理抉择。值得注意的是，港铁除了最新造价封顶在844.2亿元，还大玩财技，透过借贷融资安排，向股东派发每股4.4元特别股息；以政府拥有港铁约75%股权，可获股息约195亿元，与政府需支付的高铁工程超支数额相若。换句话说，港铁实际上变相承担了高铁的超支费用，政府毋须从原有资源拨款给高铁「填氹」。港铁这一招挖空心思，财委会不应忽略个中心意。

涉外工程合约，不宜轻易言废

高铁超支的处理，除了涉及真金白银损失，还关乎港铁以至本港的国际形象。近年虽然港铁有异化迹象，总体仍然是一个成功的以商业原则经营的公共企业；港铁向外输出管理技术，已经成为主要业务之一，内地多个城市以至欧洲个别先进国家，都引入港铁对集体运输系统的管理，可以说港铁已经成为香港品牌。若高铁工程停工烂尾，会对港铁的国际形象带来负面影响，香港的声誉也会受到牵连。

公元2000年，民进党陈水扁因为国民党分裂，侥幸当选总统，执政台湾，当时他抵不住党内大老反核的压力，一度宣布停建「核四」发电厂。此事在国际引起轩然大波，台湾的信誉和对合约的尊重，备受质疑，在外间庞大压力之下，陈水扁只能找一个说辞，恢复兴建「核四」，事态才平息。此事说明涉及外国公司的合约，不宜轻易言废；高铁工程涉及外国公司，若出现停工，必须顾及外间的解读和后遗影响。

中大香港亚太研究所完成了一项民意调查，受访805名18岁以上市民之中，55%赞成通过追加拨款，不赞成的有36%；至于赞成原因，较多人（42%）认为高铁已经完成大半，中止工程将十分浪费。可见较多民意都是以「洗湿咗个头」体待高铁工程，这是反映主流民意理性务实的一面。监于高铁事态的实质，泛民议员在财委会拖住追加拨款，会得到不少人情绪上认同，不过有关高铁停工烂尾的影响兹事体大，社会不应该冒擦枪走火的风险，泛民议员在一轮表态之后，还是应该让追加拨款在财委会通过。

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