港报社评：反对派养虎为患，建制派团结克难--文汇报3月3日

第六届立法会换届选举将于今年9月4日举行，相关选举日期公告将在明日刊宪。鼓吹暴力抗争的「本土派」迅速冒起，反对派内斗白热化，传统反对派长期姑息纵容激进派，养虎为患，自作自受。建制派作为维护香港繁荣稳定的中流砥柱，必须充分估计9月立法会选举的困难和复杂性，未雨绸缪，加强协调，迎难而上，壮大建设力量，为香港发展保驾护航。

经过去年区议会选举，以及刚结束的立法会新界东补选，激进「本土派」得到的支持令坊间惊醒。激进「本土派」的代表自鸣得意，认为他们主张的激进抗争策略获选民认同，年轻「首投族」多有支持者，足以与传统反对派、建制派「三分天下」。固然，此次补选激进「本土派」的得票超出多方预期，但补选的选举办法和竞争激烈程度，与9月立法会换届选举并不能相提并论，届时选民的投票取向，还需拭目以待。主张「抗争无底线」的激进「本土派」不断坐大，暴力势将变本加厉，广大选民不能不提高警惕。

经过本次补选，激进「本土派」自视羽翼已丰，翅膀够硬，正野心勃勃谋求在全港5大选区都各取一席。激进「本土派」全力扩张政治版图，传统反对派受到的挑战首当其冲。激进「本土派」已事先张扬，不仅不会与传统反对派协调，更矢言狙击传统反对派。「本土派」要在5大选区全面出击，甚至突围而出，单靠小众的「首投族」及激进选民是不够的，鉴于建制派、中间温和选民很难支持他们，激进「本土派」的最有效选择，是不择手段地抢传统反对派的票。

可以预见，由现在开始，激进「本土派」必然加大力度攻击传统反对派，形容传统反对派「和理非非」的主张过时脱节，甚至又搬出2010年政改的妥协，作为羞辱传统反对派的铁证。可以预料，激进「本土派」势必得势不饶人，挟着补选的余势，迫不及待开动选举机器，摆明车马抢夺传统反对派的票源，期望在9月的选举尽取议席。

传统反对派落得今日被动挨打的局面，完全是咎由自取。他们一向对激进派采取放纵姑息，自己又「言传身教」，从有人在立法会内掟蕉、掟杯，粗言秽语，发展到包围冲击立法会，实施瘫痪香港79天的「占中」，甚至连今年令人震惊的旺角暴乱，把尊重法治民主挂在口边的传统反对派，从来都是轻轻放过，从不谴责阻止，更遑论要求依法严惩，更多时候是砌词狡辩，把冲突、暴乱的根源归咎于政府、建制派，为激进派开脱罪责。

从现实表现看，传统反对派与激进派同声同气，不停拉布，制造流会，示范议会暴力，在客观上助长了激进派的嚣张气焰，结果是激进派持续膨胀，反过来裹挟传统反对派。传统反对派虽然在议席上仍占据优势，在重大议题上却一再被激进派綑绑骑劫，只能唯激进派马首是瞻，政改方案、版权修订条例莫不如是。但现实结果是，传统反对派讨好激进派得不偿失，既得不到激进选民的欢心，抢不到票，反令支持自己的中间温和选民大失所望，不断流失，声势每下愈况。

传统反对派与激进派力量此消彼长，反对派为谋取选举利益而碎片化，难免给香港安稳带来更多不明朗因素。香港未来局势的发展，更加有赖建制派的团结合作。当此关键时刻，建制派更有必要以社会整体利益为重，做好9月立法会选举的部署和协调，争取更多选民支持，壮大建制派阵营，凝聚起更强的护法治、反暴力力量，发挥稳定社会的中坚作用。

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