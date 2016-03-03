日本股市：风险偏好推动日经指数创三周新高，东芝大涨10%

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估，表明尽管市场动荡且存在全球经济放缓忧虑，但就业增长依然稳健。

助推市场人气的因素还有，油价周三连续第三个交易日小幅上涨，因买方淡化了美国原油库存创纪录高位的影响，将视线聚焦石油输出国组织(OPEC)冻产计划。美国原油期货周四早盘持稳。

“市场估值又开始回归，一些最近徘徊在纪录低位的板块显现出复苏迹象，”中信里昂证券(CLSA)策略师Nicholas Smith称，“油价的普遍上扬也帮助提振了投资者信心。投资者尚未准备好冒较大风险，但显然已经在加大仓位。”

截至周四，日经指数25日移动均值在16,450.17点，过去几个交易日一直处于涨势。

“市场似乎在走和去年同样的复苏之路，去年夏季市场在中国令人民币一次贬值之后触底，然后在秋季复苏，”大和证券高级技术分析师Hikaru Sato称，“能否持续复苏将取决于央行政策，但一些投资者已表现出乐观态度。”

Sato称，市场在密切关注实施负利率之后的日本央行动态，同时也关注本周五美国非农就业报告发布后，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将怎么做。

近期备受冲击的银行板块 回升，涨5.8%，成为表现第二佳的板块。三菱UFJ金融集团 涨7.3%，瑞穗金融集团 涨5.9%，三井住友金融集团 涨7.1%。