《国际主要央行公开市场操作一览》--3月3日

路透上海3月3日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年1月27日维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

欧洲央行2015年12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。今年1月21日维持利率在纪录低位不变，同时继续实施量化宽松政策以扶助经济及提高通胀率。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场。央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。随着市场动荡及全球成长放缓威胁到央行打击通缩的努力，央行盼藉此又一次大胆的举措来重振经济。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/2 隔夜逆回购 -445.46 0.25%

3/1 隔夜逆回购 -387.63 0.25%

2/29 隔夜逆回购 -941.23 0.25%

2/26 三天逆回购 -569.19 0.25%

2/25 隔夜逆回购 -438.18 0.25%

《本周主要新闻》

--美联储周三发布的褐皮书指出，从今年1月初到2月底，美国大部分地区经济活动持续扩张，但地区之间以及行业之间状况非常不同。良莠不齐的经济发展状况给美联储决策者在3月15-16日下次会议上决定利率路径政策时带来麻烦。褐皮书称，大部分地区消费者支出增加。褐皮书是根据从全国收集来的企业活动信息编辑而成的。制造业活动持平，因仍受到美元走强、能源领域需求疲弱，以及全球前景恶化的拖累。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/2 七天期反向交易 0.85亿美元 0.88%(固定利率)

3/1 七天期反向交易 612.91 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉周二表示，欧元区经济增长和通胀前景已经减弱，欧洲央行3月政策决定将需考虑这种恶化的前景。欧元区2月通胀率降至负值，逊于本来就很低的预期，欧洲央行3月10日政策会议几乎肯定将公布新的宽松举措。“政策评估必须考虑如下背景，即先前预估面临的下档风险增加，同时新兴市场经济增长前景不确定性升温，金融和大宗商品市场走势震荡，以及地缘政治风险，”德拉吉说。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 255,370

上周三 258,210

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当期变化 -2,840

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周三表示，日本的物价趋势正在改善，但油价自2014年夏季以来的跌势，导致核心消费者物价指数(CPI)迟滞。黑田东彦对国会表示，央行将尽一切可能促使通涨尽早触及该行的2%目标，尽管目前还有一半的路程要走。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行一位官员周二表示，央行将在3月24日召开今年第一季理监事会议。分析师认为，央行应该会再降息半码(0.125个百分点)以刺激经济。

--台湾央行周三共发行4,766亿台币定存单，持平于当日到期金额，存单发行余额未变。

--台湾央行周二共发行5,101.1亿台币定存单，与当日到期金额为6,239.1亿台币相较，存单发行余额减1,138亿台币。 (完)