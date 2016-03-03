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亚洲 | 2016年 3月 4日 星期五 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--3月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值
    3月4日(五)
    0000 日本加班工资                                  1月        --       +0.8%
    0030 澳洲零售销售(较前月)                          1月      +0.4%       持平
    0900 意大利GDP(较前季)                       第四季终值     +0.1%      +0.1%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.0%
    1330 美国非农就业岗位(万人)                        2月     增加19   增加15.1
             民间就业岗位(万人)                              增加18.5   增加15.8
             制造业就业岗位(万人)                                 --     增加2.9
             政府部门就业岗位(万人)                               --     减少0.7
             失业率                                              4.9%       4.9%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%      +0.5%
             每周平均工时                                        34.6       34.6
             劳动力就业参与率                                     --       62.7%
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                      1月    逆差440    逆差434
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                        1月   逆差10.5    逆差5.9
               出口(亿加元)                                       --       453.5
               进口(亿加元)                                       --       459.4
    1330 加拿大劳动生产率(较前季)                    第四季      持平      +0.1%
    1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                 2月        --        56.7
                   经季节调整PMI                                 59.0       66.0

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    3月2日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周   买超9,338        -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                      卖超10,159        -- 
    
    3月3日(四)
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                1月  逆差29.37      逆差31
             商品和服务进口                                       -1%         --
             商品和服务出口                                       +1%         --
    0145 中国财新服务业PMI                             2月       51.2         --
    0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率            第四季      10.3%         --
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                    2月      +0.3%       +0.5% 
                           (较上年同期)                         +4.8%       +5.0% 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                  2月       -1.4%        持平 
                        (较上年同期)      截至2月的三个月       +9.7%      +10.4% 
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                   2月       53.8        53.1 
    0850 法国Markit服务业PMI                       2月终值       49.2        49.8 
                   综合PMI                                       49.3         --  
    0855 德国Markit服务业PMI                       2月终值       55.3        55.1 
                   综合PMI                                       54.1         --  
    0900 欧元区Markit服务业PMI                     2月终值       53.3        53.0 
                   综合PMI                                       53.0        52.7 
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                      2月       52.7        55.1 
    1000 欧元区零售销售(较前月)                        1月      +0.4%       +0.1% 
                       (较上年同期)                             +2.0%       +1.3% 
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            2月     61,599         -- 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          2月27日当周       27.8        27.1 
                        四周均值(万人)                           27.0         -- 
                  续请失业金人数(万人)         2月20日当周      225.7         225 
    1330 美国单位劳工成本                     第四季修正值      +3.3%       +4.7% 
             非农业生产力                                       -2.2%       -3.2% 
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       2月终值       49.7         --   
                   综合PMI                                       50.0         -- 
    1500 美国工厂订单(较前月)                          1月      +1.6%       +2.0% 
             扣除运输的工厂订单(较前月)                         -0.2%         --
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          1月修正值      +4.7%         --
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +1.7%         --
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       +4.3%         -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +3.4%         -- 
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             2月       53.4        53.2 
                                  企业活动分项指数               57.8        54.0 
                                  就业分项指数                   49.7         -- 
                                  新订单分项指数                 55.5         -- 
                                  投入物价分项指数               45.5         -- 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          2月    3,657.6         -- 
    (完)

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