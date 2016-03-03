主要国家经济指标预测--3月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月4日(五)
0000 日本加班工资 1月 -- +0.8%
0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.4% 持平
0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加19 增加15.1
民间就业岗位(万人) 增加18.5 增加15.8
制造业就业岗位(万人) -- 增加2.9
政府部门就业岗位(万人) -- 减少0.7
失业率 4.9% 4.9%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.5%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.7%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差440 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差10.5 逆差5.9
出口(亿加元) -- 453.5
进口(亿加元) -- 459.4
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 持平 +0.1%
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 -- 56.7
经季节调整PMI 59.0 66.0
附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
3月2日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超9,338 --
外资投资日本股票(亿日圆) 卖超10,159 --
3月3日(四)
0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差29.37 逆差31
商品和服务进口 -1% --
商品和服务出口 +1% --
0145 中国财新服务业PMI 2月 51.2 --
0630 法国国际劳工组织(ILO)标准失业率 第四季 10.3% --
0700 英国Nationwide房价(较前月) 2月 +0.3% +0.5%
(较上年同期) +4.8% +5.0%
0830 英国Halifax房价指数(较前月) 2月 -1.4% 持平
(较上年同期) 截至2月的三个月 +9.7% +10.4%
0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 2月 53.8 53.1
0850 法国Markit服务业PMI 2月终值 49.2 49.8
综合PMI 49.3 --
0855 德国Markit服务业PMI 2月终值 55.3 55.1
综合PMI 54.1 --
0900 欧元区Markit服务业PMI 2月终值 53.3 53.0
综合PMI 53.0 52.7
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 2月 52.7 55.1
1000 欧元区零售销售(较前月) 1月 +0.4% +0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.3%
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 2月 61,599 --
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月27日当周 27.8 27.1
四周均值(万人) 27.0 --
续请失业金人数(万人) 2月20日当周 225.7 225
1330 美国单位劳工成本 第四季修正值 +3.3% +4.7%
非农业生产力 -2.2% -3.2%
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 2月终值 49.7 --
综合PMI 50.0 --
1500 美国工厂订单(较前月) 1月 +1.6% +2.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -0.2% --
耐久财(耐用品)订单(较前月) 1月修正值 +4.7% --
扣除运输的耐久财订单(较前月) +1.7% --
扣除国防的耐久财订单(较前月) +4.3% --
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +3.4% --
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 53.4 53.2
企业活动分项指数 57.8 54.0
就业分项指数 49.7 --
新订单分项指数 55.5 --
投入物价分项指数 45.5 --
2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 3,657.6 --
(完)