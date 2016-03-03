中国汇市：人民币早盘跟随中间价掉头走升，但波幅狭窄符合两会维稳行情

* 人民币早盘随中间价走升

* 成交淡静波幅狭窄，开启两会行情

* 两会期间人民币料维稳

* 在岸和离岸维持较小价差

路透北京3月3日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跟随中间价走升，中间价脱离近一个月低点小幅上扬。交易员称，本周中间价弹性明显增强，不过市场行情平稳明显开启“两会维稳行情”，一方面是因为两会即将在下午拉开大幕，按照传统，两会期间汇率一般维持相对稳定状态；另一方面，整体市场风险情绪好转，市场暂时缺乏投注方向。

交易员指出，美元指数下了一点，人民币中间价顺势走升。两会开幕在即，市场情绪偏向维稳，早盘波动只有约20个点子，且离岸市场CNH 近期与在岸价差维持在几十点以内，联动性越来越强，两边都弥漫两会维稳情绪，预计两会期间人民币汇价继续维稳。

“两会相对肯定会稳一稳，不大可能有大动作，...大家没什么方向感，两边都挺稳的。”一中资行交易员称。

中国全国政协十二届四次会议和十二届全国人大四次会议将分别于本周四(3日)和周六(5日)在北京召开。

北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.5438元，上日收报6.5515元。今日人民币兑美元中间价 报6.5412元，上日中间价为6.549元。人民币兑美元即期成交额 为86.99亿美元，上日半日为107.52亿美元。

全球汇市方面，澳元周四在亚洲盘初接近今年高点，此前在澳洲意外强劲的经济数据支持下劲扬，美元、欧元和日圆则处于持稳模式。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7695元，上日尾盘为6.7643元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5453元，上一交易日尾盘报6.5483元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5436；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。