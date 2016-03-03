中国货币市场：资金面续松回购利率下行，公开市场巨量净回笼无碍

路透上海3月3日 - 中国银行间市场周四资金面宽松，主要回购利率均下行。央行早间恢复逆回购操作，不过规模有限，公开市场单日净回笼仍高达3,700亿元人民币；不过交易员称，降准利好发酵之下，逆回购到期冲击不明显，市场流动性近期料仍可保持充裕。

北京一银行交易员称，央行今日逆回购400亿元规模不大，但也在预期之中，“市场上不缺钱，今天资金依然宽松。”

上海一券商交易员亦表示，早盘银行、基金、券商资管等各类机构均有融出，且各期限品种基本均有供给，需求则以隔夜七天为主。

在连续两日空窗后，中国央行公开市场周四进行400亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。与今日4,100亿元的到期量相比，单日净回笼资金达到3,700亿元。

上述券商交易员称，降准衔接逆回购到期，虽然释放的资金增量有限，但有效促进银行融出意愿，“逆回购来的钱太短了，不敢放出去，而降准的钱比较稳定，银行放得开，降准还是很猛的。”

不过中期而言，中信证券固定收益研究团队认为，周三、周四两日公开市场已净回笼4,700亿元，对冲此次降准释放资金量的近三分之二，判断流动性仍将保持中性，宽货币难以再现。

中国央行周一宣布，自3月1日(周二)起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 官方媒体人民日报海外版就此解读称，货币政策稳健的基调没有变化，只是灵活度在增加，这是为了支持经济发展，并不是刺激政策。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9360 1.9457 -0.97

七天 2.2622 2.2851 -2.29

14天 2.5500 2.5961 -4.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3900 0.1900 +320.00

七天 1.9700 1.8100 +16.00

14天 2.0400 2.0400 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9600 1.9600 +0.00

七天 2.3400 2.4000 -6.00

14天 2.6600 2.8000 -14.00

Shibor

其中:隔夜 1.9570 1.9620 -0.50

七天 2.2970 2.3000 -0.30

三个月 2.8400 2.8570 -1.70