中国债市动态：短债平稳长债收益率续升，逆回购少量平价操作预期仍谨慎

路透上海3月3日 - 中国银行间市场周四早盘现券长端收益率继续小幅走升，短债持稳。交易人士表示，央行公开市场暂停两日后，逆回购暂少量平价操作，虽然流动性宽松格局仍延续，但资金成本始终稳定，致现券弱势格局难改。

他们并指出，虽然部分机构配置户仍对短债青睐有加，但由于交易户参与不多，致收益率下行仍受限；长端品种则在货币政策实质宽松有限以及宏观经济走势不确定性等因素影响下抛压不减，料短期调整格局或将持续。

“(现券)今儿感觉还行，(券价)跌得不算太多，长端上了2bp，这一波调整也不算小了，5年以上的调整的多，1-5年相对温和。”北京一银行交易员称，“目前配置户青睐短债，但是关键还取决于未来还有多少子弹。”

在连续两日空窗后，央行公开市场今日进行400亿元人民币七天期逆回购操作。与今日4,100亿元的到期量相比，单日净回笼资金达到3,700亿元。据路透统计，本周共有11,600亿元逆回购到期。

“短的是因为资金成本很稳，收益率不上就不错了，被动的配置还在，但敏感的交易盘下不去了。”上海一交易员表示，未来收益率曲线有望逐步陡峭化。

他并解释称，年初信贷数据走高，不排除基建等投资力度加码，预计一季度这种趋势还将持续，目前包括经济基本面在内的很多变量因素都是偏利空因素，债券收益率看不到继续下行的理由，适当调整也在情理之中。

华创证券最新点评认为，从影响债券收益率的因素看，逆回购利率2.25%如果不动，债市收益率的底部也就如此了。曲线依然平坦化，在通货膨胀预期和通货膨胀水平未来面临上行压力的背景下，利率曲线在低位的平坦化意味着长期利率面临较大的调整压力。

一级方面，进出口行上午招标增发的三期固息债中，三年、五年和10年期的中标收益率分别为2.7858%、3.1239%和3.4424%，对应投标倍数为2.31倍、2.00倍和2.91倍。

剩余期限近10年的国开债150218券最新报价 在3.2250%/3.2150%，上日尾盘为3.2000%/3.1800%。