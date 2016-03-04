《中国数据观测》2月新增贷款料回落至1.2万亿元，M2增速同比略降

* 公布内容: 2月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚约3月15日

* 调查APP： M2 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNMSM2%3DECI 新增贷款 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNNYL%3DECI

--调查结果 :

指标 2月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数 广义货币供应量（M2 13.8 12.8-14.2 14 12.5 30 ）同比（%） 新增人民币贷款 12,000 6,000-20,000 25,100 10,200 29 （亿元） 人民币贷款余额同比 15.2 14.7-17.0 15.3 14.3 12 %

--数据要点：

路透调查的29家机构预测中值显示，中国2016年2月新增人民币贷款预计为12,000亿元人民币，较上月25,100亿元的规模减半，略高于上年同期的10,200亿元。市场机构认为，季节性因素是2月新增贷款回落的主要原因。

光大证券报告称，政府加大引导资金进入实体经济力度，以及经济企稳将带来的回报率改善，均将吸引资金进入实体经济，2月信贷投放虽难以维持1月的快节奏，但信贷仍将延续同比多增。

招商证券报告指出，1月至2月中上旬信贷增长较快，主要是银行利润下行压力较大，在早投放早收益、以及抢夺优质客户的驱动下年初贷款突击投放。2月下旬央行窗口指导后中小型银行放贷速度减慢。

30家机构预测中值显示，2月M2同比增速预计为13.7%，略低于上月的14%。机构认为，近期降准落地进一步明确，经济下行压力下货币政策将维持宽松取向。而在供给侧管理的背景下，货币政策的优化将更多体现在宽货币和结构调整政策的结合。

交通银行金融研究中心报告认为，短期内人民币汇率走势相对稳定，外汇占款下降压力得到一定程度释放，对M2的负面影响正在下降。而央行货币政策调控思路将保持稳健偏松格局，预计M2增速将在2月保持相对平稳，维持在14.0%。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第三期的调查结果显示，央行3月将维持基准利率不变；但3月1日金融机构准备金率普降0.5%后，年内继续降准预期仍保持高温，且货币政策、财政政策和结构性改革协调配合的重要性提升。