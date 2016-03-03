台湾股市：收连五涨续创近四个月新高，成交量若能维持指数有望盘坚

路透台北3月3日 - 台湾股市周四收涨，呈「连五升」格局，续创近四个月高位。分析师指出，随亚股普遍走涨，台股在金融及传产股领军下，收盘指数进一步攻克8,600点；后市则唯量是问，倘若能维持在950亿台币以上的成交量，大盘有望震荡盘坚。

台湾加权股价指数 收升0.79%至8,611.79点；此前收盘高位为去年11月9日的8,642.48点；今日成交初值 为1,004.91亿台币，上交易日修正后为1,015.04亿。

新光投信分析师谢学云指出，在资金回流亚洲及台股趋势未变之下，今天台股表现相对较其他亚股强；且随指数涨已至8,500点以上压力区，今天由金融及传产股领军，以类股轮动方式化解套牢及获利了结卖压，接下来要关注的是下周欧洲央行(ECB)开会是否再祭量化宽松政策。

〞如果ECB开会结果不如预期，就是没有再推QE，台股就会回档，因为这波行情是政策引导出来的。〞他说。

兆丰投顾不愿具名分析师指出，以目前台股成交量稳定，即维持一千亿台币左右的情况来看，料大盘有望震荡盘坚，且有机会往8,800点靠拢。

他说，今天大盘主要是靠跌深的金融股补涨，带动大盘指数持续往上攻，主因是指数已站上8,300点的半年线，接下来有挑战年线8,750点。而金融保险类股指数则刚站上季线，距离半年线有一段空间，今天因而上演补涨行情。

今日电子类指数 收涨0.44%，金融保险类指数 收涨2.25%。

亚洲股市周四连续第三天上涨，美国乐观的就业数据以及诸多大宗商品价格上扬，刺激全球风险偏好。