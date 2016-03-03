基金产业：亚太区退休基金在波动市况下增持另类资产并加强管治--道富

路透香港3月3日 - 道富集团 周四称，亚太区退休基金认为波动的市场带来投资良机，并计划调高对另类资产及环境、社会和管治（ESG）策略的投资，以加强长远投资表现。

道富最新一项调查显示，为追求持续稳定的回报，退休基金正考虑增加另类资产投资，有57%的亚太区受访者计划在未来三年增加对私募基金的投资，亦有超过一半（54%）亚太区受访者计划增加基建投资。在新加坡和香港，几乎每10名受访者当中便有8位（78%）拟增加单一经理对冲基金的配置。

道富指出，“增加另类资产的配置，将令基金承受新的投资及流动性风险。”

道富委托国际研究机构Longitude Research于2015年10-11月期间访问了全球400位退休基金专业人士，其中四分之一受访者来自亚太区。受访者涵盖20个国家，超过一半（68%）来自私营机构的退休基金，25%来自政府退休基金，其余7%来自离职金。

该项研究结果还显示，就退休基金对其管理的退休投资所涉及风险的了解程度而言，仅27%受访者把他们在这方面的能力评为“非常好”或“极好”。只有大约五分之一（22%）的受访者表示其所属机构的管治受托人不只着眼于短期因素，更善于应对可影响投资组合的长期策略性因素。

此外，接近三分之一（31%）的亚太区受访者表示所投资另类资产涉及的风险具真正透明度。只有6%的亚太区受访者表示能够高效地管理流动性风险。

为了解决上述的一些问题，96%的受访亚太区退休基金专业人士表示，其管理的基金正计划对管治模式作出一项或以上的重大调整。

展望未来一年，56%受访者预期董事会及管理层的责任分配将有所调整，及聘请新董事的程序亦会变更。此外，接近半数（49%）受访者正计划调整奖励机制。超过60%的受访香港及新加坡退休基金认为，增加投资部门的独立自主性有助加强管治，并预期相关方面的变动将在明年实现，而持有相同意见的全球受访者比例只有37%。

为了保持高水平和可持续的投资水准，澳洲（96%）及日本（73%）等市场的退休基金均表示有意在未来三年作出ESG投资。当中大部份受访者开始考虑把ESG元素纳入投资策略，因此正计划聘请具备ESG投资专长的基金经理。