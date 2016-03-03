新兴汇市：亚币普涨，印尼卢比、菲律宾披索及台币皆创数月高位

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估，表明尽管市场动荡且存在全球经济放缓忧虑，但就业增长依然稳健。
全球油价 最近上涨，帮助提振了股市和风险偏好。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 114.20 113.47 -0.64 +5.34 120.30
坡元 1.3925 1.3970 +0.32 +1.80 1.4175
台币 32.983 33.370 +1.17 +0.25 33.066
韩元 1213.25 1227.50 +1.17 -3.16 1174.95
泰铢 35.49 35.55 +0.17 +1.49 36.02
菲律宾披索 47.06 47.30 +0.51 -0.34 46.90
印尼卢比 13245.00 13285.00 +0.30 +4.08 13785.00
印度卢比 67.36 67.54 +0.27 -1.79 66.15
马币 4.1300 4.1650 +0.85 +3.87 4.2900
人民币 6.5437 6.5507 +0.11 -0.79 6.4921
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(编译 蔡美珍/于春红/李爽 审校 张明钧/张荻/王丽鑫)