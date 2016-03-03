台湾经济：新政府将为产业兴利，半导体厂商可与美、日结合--蔡英文

路透台北3月3日 - 台湾民进党主席、总统当选人蔡英文周四表示，希望将来台湾的半导体产业中下游可以结合起来成立队伍，与美国相关软体业、或日本相关的零组件厂商做适度的结合，以利国际竞争；而政府也会扮演更积极的角色，为产业兴利。

蔡英文周四造访新竹多家半导体企业，在会中做此表述。她表示，面对中国产业链更大的挑战，若要维持台湾领先的优势，政府一定要比过去扮演更积极的角色。

〞(政府)要想办法兴利，除了替企业稳定的供水、供电和供土地之外，也会协助产业培养人才，甚至吸引更多国际人才来到台湾。〞蔡英文表示。

她也称，希望将来半导体产业的中下游可以整合起来，组成台湾队来〞打国际盃〞(意指在国际间竞争)。

去年底中国紫光集团拟入股矽品 、力成 及南茂 等半导体公司，蔡英文曾表示，紫光有中国政府的支持，对台湾产业威胁非常大，在社会疑虑未厘清前，不觉得中国收购台湾的半导体有开放空间。

蔡英文表示，台湾有多元的制造能力、各种产业专业知识，更有成熟的半导体产业，将来产业可以加强与美国的软体业、或和日本相关的零组件厂商，与他们做适度的结合，未来台湾厂商不只可在物联网的时代站稳脚步，更可能成为全球ICT产品的资源中心。

ICT指的是信息和通讯技术（Information and Communication Technologies，简称ICT)。