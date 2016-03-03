中国债市：2月债券托管增量环比再降，保险及境外机构继续减持--中债登

路透上海3月3日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，2月末债券托管余额为35.42万亿元人民币，当月仅增加510亿元，环比增量连续第三个月下降，并创下一年以来单月增量新低。
数据并显示，1月保险机构和境外机构债券托管减少规模均创下单月新高后，2月两类机构债券托管量继续下降，但降幅收窄；而在银行委外投资持续增长的推动下，基金类机构的当月托管增量仍位于前列。
按投资者统计，基金类机构(含商业银行理财产品)当月托管增量约为458亿元，商业银行债券托管量净增179亿元；保险机构当月债券托管量减少148亿元，境外机构也下降118亿元。
1月保险机构及境外机构在中债登的债券托管分别减少1,831亿元和496亿元，双双创下单月减持规模新高。
以下为2016年2月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2016年2月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 223,222.68 179.01 2,028.83
其中：全国性商业银行 174,627.24 141.98 819.56
城市商业银行 29,079.43 -193.37 205.40
农村商业银行 15,580.91 144.85 965.14
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基金类 51,267.38 457.75 3,201.53
其中：商业银行理财 4,997.79 234.84 239.21
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保险机构 20,548.11 -147.60 -1,978.49
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境外机构 5,412.70 -117.56 -613.15
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)
(发稿 边竞/李宏薇; 审校 张喜良)