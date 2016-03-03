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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 15:44 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多260亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海3月3日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8日)招标发行四期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五和七年。

上述四期债均为增发债券，其中一年、三年期分别为国开行2016年第四期 、第八期增发债，五年、七年期品种分别为该行今年第六 、七期 增发债。

具体发行条款如下：

2016年第四、八、六、七期增发债

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发行上限 1/7年：60亿元；3/5年：70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3/5年：3月8日9:30-10:30；7年：3月8日9:30-11:20

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 3/10

起息日 1年：1/25；3年：3/3；

5年：2/18；7年：2/25

分销期 3/9-3/10

上市日 3/14

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%

----------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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