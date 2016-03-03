更新版 1-台湾货币市场：短率靠拢低位，一年期存单到期交割时间落差令资金宽松

* 一年期存单到期/交割落差令短钱充斥 * 拆款、短票成交利率靠向区间低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北3月3日 - 台湾银行间短率周四往低位靠拢。资金调度人员表示，由于今日有一年期定存单到期 且明日才交割新发行的存单，市场短钱充斥，多钱的银行一早即主动推销，带动拆款利率下探区间低位。 大型银行交易员称，今日虽是期底，但因年后通货回笼垫高累积超额准备，且多出1,300亿台币的一年期 定存单到期资金，使得银行昨日起即一反期底仅微调积数的惯例进行负数操作，希望降低滥在帐上的资金水位 。 〞今天大家都多，因为多了定存单的钱。〞一位大型公股银行资调人员说。 一大型票券商交易员则称，一早就有不少银行推销资金，公股银行主动调降一周拆款利率，成交区间落在 0.30-0.33%，较昨日的0.33-0.34%明显下滑。 不过，午后一周和两周拆款均略为走高，最高利率落在均0.35%。 今日午间央行标售的364天期定存单得标利率意外走扬，有金融机构交易员认为，这反映了市场资金情势 不佳、分配不均的现象。 台湾央行周四公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.363%。该结果高于市场 预期的0.340-0.355%，较前次标售均标0.349%升1.4个基点，中止连16次走低格局。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.179 33.370 台湾加权股价指数<.TWII 8,611.79 8,544.05 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.270% --一周拆款利率区间 0.200-0.350% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.300-0.350% 0.220-0.350% **短票买气旺盛** 短票市场方面，大型票券商指出，今日发票量虽增加，但因银行买票更趋积极，使得成交利率往区间低位 靠拢。 〞今天发票量虽大，但钱更多。〞一位大型票券公司交易主管说。 今日大型票券商与银行间承作30天期自保短票利率主要成交在0.35-0.36%，持平上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.359%，前日0.354%； 上日区间在0.30-0.37%，同前日；上日成交量80.74亿台币，前日在99.87亿台币。 台湾央行周四共发行5,675.8亿台币定存单，与今日到期金额6,375.8亿台币相较，存单发行余额减700亿 台币。 本周央行定存单到期共2兆98亿台币，余日分别为：周五2,717.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为400亿台币，累积超额准备达1兆212亿台币、加计前期1%的超 额准备为1兆1,715亿台币。 **RP利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然月初资金宽松，但感觉并未到浮滥程度，RP利率仍然持平于 上日。 交易员指出，RP利率可能会一路持稳到24日央行理监事会议决议出炉，若有降息才会向下调整，但因银行 先前受成本因素已较少承做RP，届时仍要观察客户的接受度来决定调幅。 〞RP向下的条件要资金够滥，但现在感觉还好。〞一位证券商交易员说。 另一票券商交易员则称，今日资金感觉较昨日多，寿险、投信较为宽松，不过利率持稳现有水准。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.34-0.35%，同上日；公司债附买回利率主要 成交在0.43-0.45%，亦同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率持平上日，短天期公债附买回利率0.25-0.30%；公司债 附买回利率主要成交于0.31-0.33%。(完) (审校 曾祥进)