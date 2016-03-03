中国新债：浙江省将于下周四招标发行300亿元一般地方债

路透上海3月3日 - 中国浙江省财政厅周四公告，将于下周四（10日）招标发行总额300亿元人民币一般地方债，期限包括三、五、七和10年。
本次招标的地方债为浙江省今年首批一般地方债，全部为置换债券，其中三年期规模30亿元，五、七、10年期均为90亿元。
公告显示，上述债券的具体招标时间为3月10日上午10:00-10:40，四期债均自3月11日开始发行并计息。中债资信评估有限责任公司对其评级为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。
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(发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)