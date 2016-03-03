《全球汇市》美元上涨，风险偏好强劲提振澳元

欧元兑美元 持平于1.0860，徘徊在前一日触及的一个月低点1.0825上方。投资者仍对买入欧元持谨慎态度，此前又有一位欧洲央行高官暗示该央行下周政策会议可能采取行动。
欧洲央行执委科尔周三表示，欧元区银行业者迄今很好地应对了超低利率，欧洲央行维持物价稳定的承诺实际支持了银行业获利能力。
澳元兑美元 涨0.2%至0.7303，稍早触及年内高点0.7325，周二上涨1.7%。在数据显示澳洲第四季经济较上年同期增幅意外加快至3%之后，投资者追捧澳元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0867 1.0866 +0.01 +0.06 1.0860
美元/日圆 113.83 113.45 +0.33 -5.38 120.30
欧元/日圆 123.75 123.28 +0.38 -5.15 130.47
美元/瑞郎 0.9970 0.9963 +0.07 -0.48 1.0018
英镑/美元 1.4066 1.4076 -0.07 -4.56 1.4738
美元/加元 1.3431 1.3415 +0.12 -2.95 1.3839
美元/离岸人民币 6.5438 6.5478 -0.06 -0.37 6.5680
澳元/美元 0.7305 0.7293 +0.16 +0.41 0.7275
新西兰元/美元 0.6676 0.6671 +0.07 -2.18 0.6825
欧元/瑞郎 1.0833 1.0833 +0.00 -0.49 1.0886
欧元/英镑 0.7725 0.7718 +0.09 +4.86 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3577 9.3545 +0.03 +2.04 9.1705
美元/挪威克朗 8.6734 8.6634 +0.12 -1.88 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王丽鑫/李爽/张明钧/高琦/刘秀红/李春喜/张荻)