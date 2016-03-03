路透伦敦3月3日 - 以下选录多名分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
美元/日圆：美元跌至113.40日圆支撑线略下方之后，周四亚洲早盘小幅上扬。美元/日圆继测试111.00重要支撑水位后，展开短线回升，目前预计可能挑战115.00心理关口。若明确升至115.00上方，则可能瞄准下一道重要阻力区116.00。以更大的格局而言，仍认为美元/日圆收盘失守116.00之后，已经使更长线展望转为负面。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0867 1.0866 +0.01 +0.06 1.0860
美元/日圆 113.97 113.45 +0.46 -5.26 120.30
欧元/日圆 123.92 123.28 +0.52 -5.02 130.47
美元/瑞郎 0.9975 0.9963 +0.12 -0.43 1.0018
英镑/美元 1.4059 1.4076 -0.12 -4.61 1.4738
美元/加元 1.3432 1.3415 +0.13 -2.94 1.3839
美元/离岸人民币 6.5442 6.5478 -0.05 -0.36 6.5680
澳元/美元 0.7314 0.7293 +0.29 +0.54 0.7275
新西兰元/美元 0.6692 0.6671 +0.31 -1.95 0.6825
欧元/瑞郎 1.0838 1.0833 +0.05 -0.44 1.0886
欧元/英镑 0.7728 0.7718 +0.13 +4.90 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3476 9.3545 -0.07 +1.93 9.1705
美元/挪威克朗 8.6575 8.6634 -0.07 -2.06 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍; 审校 于春红)