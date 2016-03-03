中国新债：山东省将于下周四招标发行600亿元一般和专项地方债

路透上海3月3日 - 中国山东省财政厅周四公告，将于下周四(10日)招标发行总额600亿元人民币地方债，其中一般债券316亿元，专项债券284亿元。
上述一般地方债为山东省今年首批，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为63.2亿元、94.8亿元、94.8亿元和63.2亿元。
专项债也为该省今年首批，全部为置换债券，亦含3-10年四个期限，计划发行规模分别为56.8亿元、85.2亿元、85.2亿元和56.8亿元。
招标时间上，一般债为3月10日下午14:30-15:10，专项债15:50-16:30；均自3月11日起发行并计息，当日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务公司对上述债券的评级均为AAA。
上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。
中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。
路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。
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(发稿 边竞；审校 张喜良)