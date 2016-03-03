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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 17:47 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶触及五周半高位，因风险偏好改善

日本股市周四涨至三周半高位，乐观美国就业数据以及石油等大宗商品价格上涨，提振了投资者风险偏好。

美元兑日圆 回升至114.00上方，涨0.5%至114.05，并继续上探前一交易日所及两周高位114.56。

日圆走软可使以其他货币购买日圆定价资产时更具优势。

“期胶市场似乎将测试1月高位166.3日圆，然后是170日圆，”该交易员称。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨165元人民币，收于每吨10,675元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)4月期胶 最新报每公斤122.0美分，涨3.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍)

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