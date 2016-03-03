台湾金融：金管会邀集保险业负责人座谈，鼓励保险业持续投资宝岛债

路透台北3月3日 - 台湾金管会周四邀集39家保险及产险负责人参加政策座谈会，决议将持续推动金融替代政策，除鼓励保险业持续投资宝岛债及国外投资移回境内保管银行外，也将针对扩大国际板债券发行量及鼓励投资金融机构发行定存单(NCD)及不动产投资信托(REITS)。

金管会保险局长李满治在会后记者会上并表示，会中正面回应放宽国外不动产投资限额及国际保险业务(OIU)办理保费融资及利用第三方支付及信用卡收缴保费等议题。

“ 业者希望国际板债券有更多发行人进来发行。”她说。

除了国际板债券外，她并称，业者也关切海外投资法规放宽，包括放宽投资海外地方债及评级BB+至BBB+的投资占海外投资的12%提高至15-20%，其中海外地方债已纳入法规，至于评级占比放宽将纳入未来政策考量。

会中业者也提到海外不动产投资限额放宽，此前法规已开放海外不动产投资限额占净值的30%，目前仍有建议改为占可运用资金的5-8%。她对此坦言，这部分可能没办法如他们的意，将就具体可行部分纳入考量，并透过差异化管理，协助业者提升资金运用效率。

金管会继与金控、银行及保险负责人座谈后，下周一将与证券业负责人召开座谈会。