东南亚股市：多数收高，新加坡股市创下逾两周最大涨幅

路透曼谷3月3日 - 多数东南亚股市周四收高，新加坡股市创下逾两周来最大涨幅，菲律宾股市触及逾两个月最高位，因美国良好的就业数据提振亚洲市场人气。
新加坡海峡时报指数 跳涨2.2%，创下2月15日以来最大单日涨幅，本地区风险人气改善促使投资者再次买入高风险资产，尽管数据显示新加坡2月制造业活动下降。
泰国股市 在交投震荡中收高约1%，该国消费者信心数据疲弱引发一些获利了结卖盘。印尼股市 微幅收高。
菲律宾股市 连续第三天上涨，收于12月28日以来最高收位，交易所数据显示，外资连续第三天流入。越南股市 扳回早盘跌幅，最终收高。
马来西亚股市 逆市微幅收低。
由于本地区货币走强，外资本月持续流入，数据显示，周四外资在泰国股市买超52亿泰铢(1.47亿美元)，在马来西亚股市买超3.92亿马币(9,500万美元)。
涨跌 当日 今年以来 2016年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 345.29 5.18 +1.52 +3.75 332.82
新加坡 2787.62 60.66 +2.22 -3.30 2882.73
马来西亚 1688.20 -2.83 -0.17 -0.25 1692.51
泰国 1379.33 14.02 +1.03 +7.09 1288.02
印尼 4844.04 7.84 +0.16 +5.47 4593.01
菲律宾 6963.44 80.99 +1.18 +0.16 6952.08
越南 570.39 0.21 +0.04 -1.49 579.03
(完)
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(编译 于春红; 审校 王洋)