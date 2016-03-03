马来西亚期市：棕榈油期货结束两连跌而收高，尽管马币走坚

路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四在之前经历两个交易日的下滑之后反弹，追随其它植物油的升势而最终收高，尽管马币走坚。
5月棕榈油期货合约 收涨0.4%，报每吨2,501马币。
盘中棕榈油一度触及2,470马币的2月2日以来最低。
成交量为49,846口。
“市场从超卖的状况复苏...追随豆油的回升态势，”一名吉隆坡交易员表示。
马币走强今日在大部分时间里压制棕榈油的表现。马币兑美元 在傍晚上涨0.7%至4.1300。
大连5月豆油合约 下跌0.6%，芝加哥豆油合约 上涨0.7%。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)