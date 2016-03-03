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亚洲 | 2016年 3月 3日 星期四 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货结束两连跌而收高，尽管马币走坚

路透吉隆坡3月3日 - 马来西亚棕榈油期货周四在之前经历两个交易日的下滑之后反弹，追随其它植物油的升势而最终收高，尽管马币走坚。

5月棕榈油期货合约 收涨0.4%，报每吨2,501马币。

盘中棕榈油一度触及2,470马币的2月2日以来最低。

成交量为49,846口。

“市场从超卖的状况复苏...追随豆油的回升态势，”一名吉隆坡交易员表示。

马币走强今日在大部分时间里压制棕榈油的表现。马币兑美元 在傍晚上涨0.7%至4.1300。

大连5月豆油合约 下跌0.6%，芝加哥豆油合约 上涨0.7%。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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