国际油市：亚洲石脑油裂解价差从三周低位反弹，但现货价格依旧承压

路透新加坡3月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从三周低位反弹，涨至三个交易日高位每吨60.28美元，但由于供应过剩，卖方依旧承压。

乐天化学(Lotte Chemical)买入船期为4月下半月的一艘石脑油船货，成本加运费价(C&F)为较日本报价每吨贴水5-6美元，这是一个月内运往韩国船货的最低价格。

“从目前基本面判断，现货价格难以很快转为升水，供应还是太多，”新加坡一交易商称。

交易商称，马来西亚的Titan亦买入一艘4月下半月石脑油船货，估计C&F价为较日本报价每吨贴水7-9美元。

无法立即直接证实这两笔现货交易的价格，因买家不会透露他们的交易。

亚洲汽油裂解价差从六日低点反弹，升至两日高位每桶7.87美元。

新加坡市场现货交易热络，汽油总成交量为35万桶，创下约两个月来最大单日成交量。

尽管新加坡汽油库存充足，但交易商称，对于卖家来说这可能是短暂的，因夏季汽油使用高峰期尚未开始。

很快北亚炼厂将开始维护。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻