国际油市：亚洲燃料油市场买潮继续，进一步提振现货和近月跨月价差

路透新加坡3月3日 - 亚洲燃料油现货交易周四买潮继续，尽管陆上燃料油库存攀升，但市场对船货的报价持续坚挺，帮助进一步提振现货价差和近月跨月价差。

“他们太积极了，”一位新加坡燃料油买家的交易员说；其将近期市场态势与去年6月时的交易态势相比。

这位交易员指出，互换价格已经开始有利于多头交易者。

“380cst燃料油的3月/4月跨月价差非常活跃，”一位驻新加坡的燃料油衍生品交易员说，“似乎所有的热点都在很近月份的仓位上，而远期跨月价差即便不是稍稍下滑，也是变动很小。”

380cst燃料油即期跨月价差周四大幅走坚至每吨较新加坡报价贴水0.75美元，比前一日的结算价每吨贴水2.50美元上涨1.75美元。

即期跨月价差目前处在五周高位。

类似的是，380cst燃料油现货价差触及2月初以来最高水平，今日比周三价格上涨了1.08美元，至每吨较新加坡报价贴水0.58美元。

普氏收市价(MoC)定价程序中，380cst高硫燃料油总计报告成交11笔，成交量总计280,000吨。

路透的计算显示，成交的价格介于每吨较新加坡现货报价升水0.39美元至贴水1美元不等。

周四的MoC定价程序中，嘉能可 和中石油 是所有交易的买家，前者总计购入七艘共180,000吨，后者购入四艘共100,000吨。

交易员称，燃料油市场的走坚与新加坡燃料油库存增长的态势相背离。

官方数据显示，3月2日止当周新加坡残渣燃料油库存连续第六周上升，达到21周高位2,923万桶。(完)

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