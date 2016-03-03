国际油市：亚洲柴油炼油利润率回落，因供应持续过剩

路透新加坡3月3日 - 亚洲柴油炼油利润率周四回吐前一交易日的部分涨幅，由于供应庞大且进口较多，因此市场依旧承压。
交易商称，一段时间以来，从亚洲到欧洲的套利船货已基本不存在，这是市况转弱的信号。
“我们甚至听说一些市场人士寻求将部分船货运往非洲，而不是欧洲，因为非洲的经济情况更好一些，”一位印度交易商称。
官方数据显示，3月2日止当周新加坡陆上中质馏分油库存连续第三周增加，升至逾15周高位1,253.7万桶。
尽管近期期货溢价大幅收窄，但交易商称，仍有一些装载柴油的油轮停泊在新加坡外海，加之新加波岸上库存不断增加，市场供应过剩的情况进一步加剧。
虽然供应过剩，但指标柴油和航煤价差周四早盘基本持稳。
指标4月含硫500ppm柴油裂解价差下跌0.12美元，至每桶10美元，因全球供应过剩。
航煤炼油利润率下降0.11美元，至每桶11.36美元。
新加坡现货市场达成一笔交易，Sietco从道达尔买入25万桶含硫500ppm柴油，船期为3月23-27日，价格为较新加坡报价每桶贴水0.40美元。(完)
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(编译 于春红; 审校 母红)