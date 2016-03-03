芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因低吸买盘和技术性反弹

路透芝加哥3月3日 - 美国大豆期货周四上涨，交易商表示，受助于一轮低吸买盘和温和的技术性反弹。
指标5月大豆合约 周三守在20日波林格区间低端以上的水准后，技术性买家入场，在每蒲式耳8.56美元价位得到支撑的走势延续至周四。
豆粕也小幅上涨，但升幅受限，因指标5月豆粕合约 在20日移动均线切入位之上未能获得支撑。
豆油在大豆类市场中升幅最大，5月豆油合约 涨0.9%，技术支撑位在100日移动均线附近。
全球供应充足和巴西收割正在推进、预计将获得丰收，限制了CBOT大豆市场涨幅。
5月大豆期货合约 收升2-1/4美分，报每蒲式耳8.63-3/4美元。
5月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨264.9美元。5月豆油合约 涨0.24美分，报30.61美分。
今日CBOT大豆预估成交量为125,598口，豆粕为41,247口，豆油为58,888口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)