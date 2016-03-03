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市场报道 | 2016年 3月 4日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因回补空头和担忧美国天气

路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四攀升至一周半高位，从本周触及的合约低位上涨，因担心美国大平原南部和三角洲的天气，燃点一轮空头回补，交易商表示。

CBOT-5月小麦 收涨9-1/2美分，报每蒲式耳4.59-3/4美元。

截至2月23日，基金持有的CBOT和堪萨斯城期货交易所(KCBT)小麦空头头寸创纪录高位，使这些市场容易出现回补空头。

美国大平原南部地区预期将在未来两周持续干燥，可能使硬红冬麦较正常更早结束冬眠。

Commodity Weather Group也表示，下周骤雨将可能导致部份密西西比河三角洲软红冬麦生长带出现“地区性洪涝”。

美国农业部表示，截至2月25日该周，出口销售美国旧作小麦344,300吨和新作小麦66,300吨，符合市场预期的共计20-45万吨。

CBOT称，有233口3月软红冬麦交割。

今日CBOT小麦期货预估成交量为137,441口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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