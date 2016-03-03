《全球汇市》美元兑欧元下跌，因担心美国就业市场

* 美元兑欧元势将录得逾三周来最大单日跌幅

* 美国ISM服务业就业分项指数在两年来首次跌穿50的荣枯分水岭

* 美元下滑，因担心周五出炉的美国2月就业报告

* 欧洲央行下周会议的不确定性使交易商回补欧元空头头寸

* 美元兑日圆持稳

路透纽约3月3日 - 美元兑欧元周四势将录得逾三周来最大单日百分比跌幅，美国供应管理协会(ISM)服务业就业分项指数跌穿荣枯分水岭，令对周五公布的美国月度就业报告的担忧加重。

欧元兑美元升至近一周高位1.0972美元，从周三触及的逾一个月低点1.0823反弹，使美元兑欧元势将录得2月9日来最大单日百分比跌幅。

美国供应管理协会(ISM)公布，2月服务业就业分项指数从1月的52.1下降至49.7，为2014年2月以来首次降穿50的荣枯分水岭。

分析师称，该数据令对美国就业市场的忧虑加重，且进一步削弱美联储将很快加息的预期。美联储加息预料将吸引投资资金流入美国，从而提振美元。

“今早公布的数据疲弱，足以加重市场的忧虑，”Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand说。“市场肯定对美联储今年加息的的预期愈来愈低。”

接受路透调查的分析师预计美国2月非农就业岗位将增加19万个。

除了ISM数据外，分析师表示，押注欧元下跌或作空欧元的交易商买回欧元，也提振欧元。分析师说，欧洲央行下周是否将公布更多刺激计划，从而拉低欧元的不确定性，导致欧元空头头寸被扭转。

“人们对欧洲央行在下周政策决定上将有大胆行动的预期降温，”BMO Capital Markets驻纽约的外汇策略部全球主管Greg Anderson说。

美元指数 触及约一周最低水准97.460。

美元兑日圆 守住涨幅，最新小升0.07%，至113.53日圆。美元兑瑞郎 最新下跌0.53%，至0.9905瑞郎。