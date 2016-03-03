基金产业：高收益债券基金净流入创1992年来最大规模--理柏

金属期市：伦铜小跌，受美元走强影响
根据路透对62位分析师的调查，中国去年第四季度经济或稳定增长6.7%，与之前三个季度相当，主要得益于政府增加开支以及创纪录规模的银行贷款。
路透纽约3月3日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布，3月2日止当周美国应税债券基金流入资金29亿美元，而流入高收益债券基金的资金规模创下了1992年理柏开始追踪该数据以来的最高水平。
理柏数据显示，同期美国股票基金流出24亿美元，连续第九周净流出。
根据理柏，当周美国货币市场基金吸引57亿美元资金流入。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
根据路透对62位分析师的调查，中国去年第四季度经济或稳定增长6.7%，与之前三个季度相当，主要得益于政府增加开支以及创纪录规模的银行贷款。
路透悉尼/惠灵顿1月19日 - 澳元与新西兰元周四从数周高位回落，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示今年或加快升息步伐，带动美元强劲反弹。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23