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亚洲 | 2016年 3月 4日 星期五 07:27 BJT

基金产业：高收益债券基金净流入创1992年来最大规模--理柏

路透纽约3月3日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布，3月2日止当周美国应税债券基金流入资金29亿美元，而流入高收益债券基金的资金规模创下了1992年理柏开始追踪该数据以来的最高水平。

理柏数据显示，同期美国股票基金流出24亿美元，连续第九周净流出。

根据理柏，当周美国货币市场基金吸引57亿美元资金流入。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)

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