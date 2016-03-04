金砖国家：3月3日股汇市收盘纵览

路透3月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报780.19点，上涨1.44%。
中国股市：沪综指小幅收涨，房地产股上升动能减弱令市场气氛偏纠结
中国汇市：人民币随中间价掉头收升，波幅狭窄开启两会维稳行情
香港股市：恒指自七周高点回落而收低，受获利了结操作拖累
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巴西股市：创六年来单日最大涨幅，盘中大涨5.4%，受总统罗塞夫(Dilma Rousseff)可能因涉及受贿丑闻遭弹劾的消息提振，且投资者押注央行可能要过更长一段时间才降息，指标股指Bovespa指数 收报47,193.391点，劲升5.12%。
巴西汇市：央行在周三收市后，决议维持指标利率在14.25%不变，使得雷亚尔获得支撑，雷亚尔兑美元 收在三个月高位3.7977，上日收报3.8871/77。
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南非股市：升至三个月高位，追随全球市场走势，商品价格回升提振全球风险偏好。指标Top-40指数 收报45,946.02点，上涨1.5%；大盘综合指数 上涨1.61%，收报51,787.01点。
南非汇市：兰特下跌，因美国升息预期重燃
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印度股市：指标BSE指数跳升1.5%，创2013年9月来最大三日涨幅，追随亚洲市场涨势，政府本周稍早公布财政审慎的预算后，风险偏好改善，也推升股市。BSE指数 收报24,606.99点，上涨1.5%；NSE指数 收报7,475.60点，上涨1.45%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.3400/67.3500，上日收报67.5425/67.5525。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报798.58点，上涨2.36%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报425.53点，上涨2.14%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.171，贬值0.14%；卢布兑欧元 报80.188，贬值0.99%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)