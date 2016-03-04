中国证券：深交所总经理冀加快修订股份支付法规，明确新型操纵认定标准

《香港报摘》--信报1月19日
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
路透上海3月4日 - 中国证券报周五报导，全国人大代表、深交所总经理宋丽萍表示，应加快修订上市公司股份支付的相关法规，支持公司走出去战略；并建议司法机构对证券市场新型操纵行为能出一个标准，从而实现准确的认定并予以处罚。
她表示，一些上市公司积极响应国家“一带一路”的战略走出去，但在境外投资并购等操作中，发现用股份进行支付在法律政策方面还不完善，导致企业境外投资、并购的成本较高。有关部门已了解该领域动态并推动修订工作，部分法规正在修订之中，但进程还应加快。
她认为，中央提出“去库存、去产能、去杠杆、降成本”，但上市公司的运行成本还比较高，在压缩成本方面还有很大的空间。如果上市公司可以通过股份支付进行融资，压力就可以下降许多。股份支付的方式灵活多样，非常有利于上市公司进行国际布局。
她说，A股上市公司中，一些公司的产业发展前景广阔、跨境并购推进得比较快，如文化传媒、环保、消费类企业。它们需要将各类资源有效整合。上市公司走出国门符合供给侧改革的要求，供给侧改革有利于上市公司整合各方面资源，相关部门应提供支持条件。
她还建议，希望最高人民法院和最高人民检察院对于证券市场新型操纵行为能出一个标准，从而实现准确的认定并予以处罚，既能及时打击违法者，也能增强投资者对市场的信心。最高法和最高检关于内幕交易的司法解释颁布后，大大提高了证券期货市场内幕交易查处的力度和效率，下一步希望能对新型操纵行为有明确的定义，进一步推动资本市场发展。
此前相关部门出台的证券市场操纵行为认定指引主要针对“坐庄”等周期较长的操纵方式，但后来市场出现了一些新型操纵方式，如短线交易、信息操纵和跨市场操作等。这些新型操纵方式发展很快，但当前缺乏对其进行认定的标准。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
--国泰航空 指市场竞争及不明朗已成为“新常态”，公司未来数月会建议架构转变，预计年中落实，今年相信是国泰20年来最大改变的一年，市场最关注会否裁员则未有透露。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25
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