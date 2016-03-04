《中国重要政经日程》--3月4日

=============================今日重要政经日程==========================
《中国人大和政协十二届四次会议日程表》
3月4日（周五）
--全国政协十二届四次会议在北京召开，3日至14日。
--上午11时 十二届全国人大四次会议将在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会，由大会发言人就大会议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问。
=============================近期重要政经日程==========================
3月5日（周六）
--十二届全国人大四次会议在京召开。议程包括：审议政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，审查和批准计划报告、预算报告等。
3月6日（周日）
--下午3时 全国政协十二届四次会议专题记者会在人民大会堂新闻发布厅举行。发布会主题：适应引领新常态推进供给侧结构性改革。委员嘉宾有民盟中央原副主席，北京大学社会科学学部主任厉以宁、中央农村工作领导小组副组长兼办公室主任，中央财经领导小组办公室副主任陈锡文、中国人民银行副行长，中央财经领导小组办公室副主任易纲等。
3月7日（周一）
--下午3时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：绿色发展保护生态环境。委员嘉宾有人口资源环境委员会副主任，中国气候变化事务特别代表解振华、人口资源环境委员会副主任秦大河等。
3月9日（周三）
--上午9时 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：惠及民生共享发展。委员嘉宾有教科文卫体委员会副主任黄洁夫、国务院扶贫开发领导小组专家咨询委员会主任范小建、中国社会保险学会会长胡晓义等。
3月11日(周五)
--下午2时30分 全国政协十二届四次会议专题记者会在梅地亚两会新闻中心二层多功能厅举行。发布会主题：提振经济发展信心。委员嘉宾有中国石油化工集团公司原董事长傅成玉、全国工商联副主席，亿达集团董事局主席孙荫环、中国泛海控股集团董事长卢志强等。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议将于7月9-10日在上海举行，商务部是G20贸易投资合作的国内牵头部门。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯)