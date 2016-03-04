墨西哥经济：央行调降今明两年经济成长预估，因美国增长疲软

新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
路透墨西哥城3月3日 - 墨西哥央行周四调降今明两年墨西哥经济成长预估，称因美国和全球各地增长疲弱，令这个拉丁美洲第二大经济体的前景较为黯淡。
墨西哥央行在网上公布的季度通胀报告中指出，现预计2016年经济成长率在2.0-3.0%，低于上次报告预估的2.5-3.5%。
2017年经济成长率则由上次报告时预估的3.0-4.0%调降到2.5-3.5%。
该国经济去年底放缓，因美国对其出口的需求不稳定，且油价重挫也打击到工业生产，但消费者支出改善帮助支撑了增长。
上个月墨西哥政府削减支出，本周国家石油业巨擘Pemex调降产出预估。墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示，损害墨西哥展望的最大因素，就是全球增长较预期疲弱导致出口下滑。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%