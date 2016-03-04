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债券 | 2016年 3月 4日 星期五 08:55 BJT

墨西哥经济：央行调降今明两年经济成长预估，因美国增长疲软

路透墨西哥城3月3日 - 墨西哥央行周四调降今明两年墨西哥经济成长预估，称因美国和全球各地增长疲弱，令这个拉丁美洲第二大经济体的前景较为黯淡。

墨西哥央行在网上公布的季度通胀报告中指出，现预计2016年经济成长率在2.0-3.0%，低于上次报告预估的2.5-3.5%。

2017年经济成长率则由上次报告时预估的3.0-4.0%调降到2.5-3.5%。

该国经济去年底放缓，因美国对其出口的需求不稳定，且油价重挫也打击到工业生产，但消费者支出改善帮助支撑了增长。

上个月墨西哥政府削减支出，本周国家石油业巨擘Pemex调降产出预估。墨西哥央行总裁卡斯腾斯表示，损害墨西哥展望的最大因素，就是全球增长较预期疲弱导致出口下滑。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)

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