《全球重要经济事件一览表》--3月4日-3月11日

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3月4日(五)
德州--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就经济情势及货币政策发表演说(1800)。
3月6日(日)
华盛顿--国际银行家协会(Institute of International Bankers)华盛顿年会(至3月8日)。演讲嘉宾包括：英国央行金融政策委员会委员布雷热(Alex Brazier)和美联储理事布雷纳德。
3月7日(一)
华盛顿--世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议上发表演说(1300)。
华盛顿--美国财政部国际事务次长希茨(D. Nathan Sheets)在国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1400)。美联储理事布雷纳德也将发表演说(1700)。
华盛顿--美联储副主席费舍尔在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议的午餐会上发表讲话(1730)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻举办的活动中发表演说(0340)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
伦敦--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。
阿德雷德--澳洲央行副总裁洛威在UDIA行业会议中发表演说(2320)。
3月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿发表演说(1300)。
华盛顿--美国财政部负责经济政策的助理部长Karen Dynan发表讲话(1435)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在议会就英国脱欧发表讲话。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼出席中国银行维也纳办事处开张仪式(1026)。
3月9日(三)
渥太华--加拿大央行宣布指标利率决议(1500)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明与官方隔夜拆款利率(2000)。
3月10日(四)
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所(Canadian Institute for Advanced Research)发表讲话(2115)。
法兰克福--欧洲央行管委会召开政策会议，随后将宣布利率决议并召开记者会(1245)。
3月11日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张涛)