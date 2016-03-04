《全球汇市》美元处于守势，关注美国非农就业报告能否带来一些支持

“然而报告即便强劲，对于改变美联储3月份可能不会加息的看法也起不到多大作用，”他表示。

全球经济增长担忧以及疲软的美国数据曾在一定程度上削弱了美联储短期内升息的前景，金融市场认为美联储不会在3月15-16日的会议上收紧政策。

澳元 位于隔夜所创三个月高点0.7374美元附近。原油和铁矿石等商品价格近期反弹、连同有利的国内数据，削弱了关于澳洲央行或将降息的预期。

受油价提振的另一商品货币加元，兑美元盘旋在三个月高点1.3372加元附近。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0947 1.0955 -0.07 +0.80 1.0860

美元/日圆 113.64 113.67 -0.03 -5.54 120.30

欧元/日圆 124.41 124.54 -0.10 -4.64 130.47

美元/瑞郎 0.9919 0.9922 -0.03 -0.99 1.0018

英镑/美元 1.4169 1.4177 -0.06 -3.86 1.4738

美元/加元 1.3404 1.3399 +0.04 -3.14 1.3839

美元/离岸人民币 6.5235 6.5204 +0.05 -0.68 6.5680

澳元/美元 0.7355 0.7349 +0.08 +1.10 0.7275

新西兰元/美元 0.6727 0.6716 +0.16 -1.44 0.6825

澳元/日圆 83.580 83.570 +0.01 -4.61 87.620

新西兰元/日圆 76.450 76.330 +0.16 -6.75 81.980

英镑/日圆 161.04 161.10 -0.04 -9.13 177.22

澳元/新西兰元 1.0929 1.0926 +0.03 +2.48 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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