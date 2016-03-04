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债券 | 2016年 3月 4日 星期五 09:36 BJT

美国债市：油价企稳支持通胀上升前景，TIPS重获投资者青睐

TIPS损盈平衡通胀率反弹表明，部分投资者的信心已经恢复。今年开年时投资者的信心曾遭油价下挫以及全球市场动荡打击。

“经济乐观情绪有所回升，”康乃狄格州斯坦福德的CRT Capital Group公债策略主管David Ader称。

美国官方公布的1月份剔除食品和能源价格的消费者物价指数(CPI)上升0.3%，创2011年8月以来最大升幅。

美国1月份失业率降至八年低点4.9%，而平均时薪增长0.5%，为一年来最大增幅。

此外美国原油 涨至每桶34.61美元，自2月11日来上涨逾30%。

面对这些令人鼓舞的发展，根据Tradeweb数据，五年期TIPS损盈平衡通胀率最新报1.35%，较周三上升2个基点，为去年7月底以来最高水平。

10年期TIPS损盈平衡通胀率上升近2个基点至1.54%，保持在七周最高水平附近。

分析师称，除了TIPS之外，当前投资者可能还将黄金视为通胀保值工具，不像今年稍早将其视为避险资产。

“通胀担忧或许也可以解释金价为何能逆风飞扬，”Capital Markets首席市场分析师John Higgin周四在报告中写道。

现货金 今年迄今累计已上涨17%，2月份触及一年高点每盎司1,260.60美元。

油价交互图表：(tmsnrt.rs/1RMdBrA)

今年迄今资产表现图表：(link.reuters.com/syf98v)

(完)

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