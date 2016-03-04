美国债市：油价企稳支持通胀上升前景，TIPS重获投资者青睐

新闻稿：2017年中国银行业将避免危机爆发，但风险在上升--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
TIPS损盈平衡通胀率反弹表明，部分投资者的信心已经恢复。今年开年时投资者的信心曾遭油价下挫以及全球市场动荡打击。
“经济乐观情绪有所回升，”康乃狄格州斯坦福德的CRT Capital Group公债策略主管David Ader称。
美国官方公布的1月份剔除食品和能源价格的消费者物价指数(CPI)上升0.3%，创2011年8月以来最大升幅。
美国1月份失业率降至八年低点4.9%，而平均时薪增长0.5%，为一年来最大增幅。
此外美国原油 涨至每桶34.61美元，自2月11日来上涨逾30%。
面对这些令人鼓舞的发展，根据Tradeweb数据，五年期TIPS损盈平衡通胀率最新报1.35%，较周三上升2个基点，为去年7月底以来最高水平。
10年期TIPS损盈平衡通胀率上升近2个基点至1.54%，保持在七周最高水平附近。
分析师称，除了TIPS之外，当前投资者可能还将黄金视为通胀保值工具，不像今年稍早将其视为避险资产。
“通胀担忧或许也可以解释金价为何能逆风飞扬，”Capital Markets首席市场分析师John Higgin周四在报告中写道。
现货金 今年迄今累计已上涨17%，2月份触及一年高点每盎司1,260.60美元。
油价交互图表：(tmsnrt.rs/1RMdBrA)
今年迄今资产表现图表：(link.reuters.com/syf98v)
(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准） 香港，2017年1月18日—中国银行业面临的政策及其他风险正在不断上升，但危机并未迫在眉睫。标普全球评级在今天发布的报告《中国银行业今年会爆发危机吗？》中如是表示。
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%