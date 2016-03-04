《路透晚报》--3月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实践将证明穆迪调降中国评级展望是错误的--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀表示，穆迪将中国主权债务AA3的评级展望调成负面，这是没有远见的，这种做法将来实践会证明是错误的。

--中国经济：三部委鼓励金融支持重点领域和企业，拓宽合格抵质押品范围

中国工业和信息化部联合央行、银监会等三部门联合发文指出，将对在中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”建设等战略符合信贷条件的重点企业，加大金融支持力度；并创新信贷产品，拓宽合格抵质押品范围。

--中国经济：7%左右的GDP增长率可以维持，推行结构性改革是关键--专家

全国政协委员、经济学家厉以宁表示，应该对中国经济维持7%左右的增长率有信心，7%左右的增长率可以维持下去。关键在于继续推行结构性改革。

--中国经济：结构性问题财政政策更有效，货币政策不宜过松--央行官员

中国的金融时报报导，央行杭州中心支行行长殷兴山和南京分行行长周学东就解决当前经济结构性问题提交的两会提案均认为，多重因素制约了“结构性”货币政策效果的发挥，而财政政策比货币政策更有效。

--中国政治：今年军费预算增幅在7-8%之间，低于近几年--人大会议发言人

中国十二届全国人大四次会议发言人傅莹周五称，今年中国军费预算保持增长，但增长幅度比去年低，也比这几年低，大约在7-8%之间。

--中国法律：环境保护税法已经列入今年立法计划--人大发言人

针对中国落实税收法定迟滞的疑问，全国人大发言人傅莹周五表示，中国落实税收法定进展较快，很多税收立法都列入了立法规划，其中环境保护税法已经列入今年的立法计划。

--中国反腐：人大教科文委员会副主任委员王珉严重违纪接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周五刊登消息称，十二届全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员王珉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--《中国数据观测》高基数及春节因素料拉低2月出口增速，并收窄贸易顺差

路透综合31家机构预测中值结果显示，因外贸出口先导指数有止跌企稳迹象，2月出口前景或有改善，但受制于去年较高基数，以及另外全球需求仍不强劲，2月出口同比降幅料扩大。

--《中国数据观测》1-2月工业增速降至5.6%投资跌破10%，实体经济开局乏力

路透综合逾30家机构预测中值结果显示，2016年中国经济开局乏力，工业生产持续疲弱，投资增速进一步放缓，政策已经明显转向稳增长，货币宽松仍是常态。

--《中国数据观测》2月新增贷款料回落至1.2万亿元，M2增速同比略降

路透调查的29家机构预测中值显示，中国2月新增人民币贷款预计为12,000亿元人民币，较上月25,100亿元的规模减半，略高于上年同期的10,200亿元。市场机构认为，季节性因素是2月新增贷款回落的主要原因。

--表格：台湾2月末外汇存底为4,288.16亿美元，月增0.67%--央行

台湾央行公布，2月末外汇存底为4,288.16亿美元，较上月增加0.67%或28.38亿美元。央行表示，外汇存底增加主要因素是外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--中国金融：建议放开金融机构零售类不良资产批量转让限制--专家

全国政协委员、招商银行前行长马蔚华建议，允许金融机构向非资产管理公司开展不良资产转让业务，放开金融机构对零售类不良资产进行批量转让的限制；并允许商业银行对不承担实际风险的证券化资产不进行资本和拨备的计提。

--中国保险：财险备案产品将在行业协会注册，7月后适时实施自主注册改革

中国保监会称，将财产保险公司备案类产品（农险除外）向保监会备案，转变为公司在行业协会建立的财产保险公司备案产品自主注册平台进行自主、在线、实时产品注册。

--《台湾金融市场一周展望》外资汇入为股汇添柴火，续扬仍看外资脸色

- 台湾股市短线气势如虹，吸引外资持续汇入为股汇双涨增添柴火，下周台股能否一举升破年线关卡，仍有赖外资加持。

【固定收益】

--《分析》中国央行降准放资金以长替短，逆回购利率持稳显政策仍偏中性

在公开市场堆积了超万亿元的未到期逆回购后，中国央行本周时隔四个月宣布降准，释放长期资金替代七天期逆回购滚动操作。不过作为利率走廊重要组成的逆回购利率持稳，显示本次降准政策信号仍偏中性。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率1.9366%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.9366%，边际中标收益率为2.0237%，投标倍数2.79倍。

--中国债市动态：国债期货上涨带动现券略向暖，但料短期仍难现明显趋势

中国银行间市场早盘现券收益率掉头走跌，但幅度比较有限。交易人士表示，继前几日现券小幅调整之后，因早间国债期货涨幅明显，部分机构买气略有恢复，带动金融债收益率率先下行，国债品种亦有不同程度走低。

--中国货币市场：流动性不改充裕，公开市场两日净回笼逾七千亿影响甚微

尽管中国央行公开市场连续两日净回笼规模逾7,000亿元人民币，但银行间市场流动性不改充裕，回购利率亦变动有限；主要全国性银行资金供给大多充裕，本周的降准基本完全对冲了逆回购存量下降对市场的影响。

--中国票据市场：降准替换逆回购转贴利率跌势不明显，防风险电票续受青睐

中国央行本周降准替换部分滚动逆回购，市场流动性改善有限。在此情况下，票据市场转贴利率跌势暂不明显，其中电票因防伪技术优势依旧受青睐，价格略降，纸质票据价格变化有限。[nL3T16C2V9

【外汇】

--中国外汇：随着人民币预期稳定，外汇储备形势也会趋稳定--央行副行长

中国央行副行长易纲表示，随着对人民币预期的稳定，外汇储备的形势也会趋于稳定。总体来讲，外汇储备下降并藏汇于民的结果值得肯定，是有正面意义的，也与预期相符。

--中国外汇：离岸市场发展主要依靠市场力量，政府并不主导--外管局长

中国央行副行长、外管局局长潘功胜称，离岸人民币市场的发展主要依靠市场的力量，央行不过是为其创造合适的环境；政府并不主导市场，政府的作用是为市场繁荣制定适当的政策。

--中国汇市：人民币早盘大涨逾200点子，国际美元偏弱淡化贬值预期

人民币兑美元即期早盘大幅反弹逾200点子，中间价亦升逾百点子。交易员称，国际美元隔夜大跌淡化人民币贬值预期，即期汇价早盘在临近午间加速反弹，波动明显超出市场预期的“两会维稳行情”；国际美元若续偏弱，不排除人民币再现阶段升值。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘四连涨，金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛

中国股市沪综指收市小涨，连续第四天上升。分析师指出，市场上整体犹豫谨慎气氛没有变化，创业板等中小市场个股已率先大幅调整，所幸金融股为代表的大盘股奋力护盘，股指才勉强稳住。

--《技术分析》中国股市沪综指继续反弹空间有限

中国股市沪综指本周如期再度下试2,638点前低后，维稳护盘资金进场推动大盘回升。技术面显示，在市场预期较为一致的情况下，前低仍具备一定支撑，股指整体仍在维持2,640-2,940点区间震荡；中线看，随着时间推移前低的支撑力度会逐渐转弱，并不断遭遇考验。

--中国证券：深交所总经理冀加快修订股份支付法规，明确新型操纵认定标准

中国证券报报导，全国人大代表、深交所总经理宋丽萍表示，应加快修订上市公司股份支付的相关法规，支持公司走出去战略；并建议司法机构对证券市场新型操纵行为能出一个标准，从而实现准确的认定并予以处罚。

--香港房地产：市区重建局拟启动近年最大规模重建项目，涉资116亿港元

香港市区重建局周五宣布，将启动一项近年自行开展的其中一个最大规模重建项目，以目前价格初步计算，整个项目的总发展成本达116亿港元。

--中港个股：万科2月房地产销售面积同比增58%，销售额增长91%

中国最大房地产开发商--万科公布，2月份实现销售面积119.6万平方米，同比增长58.2%；销售金额160.3亿元，同比增长91.1%。

--香港热股：新秀丽以逾18亿美元收购Tumi Holdings达成协议，盘初大涨逾4%

全球最大的行李箱生产商新秀丽(Samsonite International)公告称，同意以现金代价每股26.75美元收购同业Tumi Holdings TUMI.N 签订协议。

--中港个股：中国中铁与昆明战略合作，五年内投资1,200亿元基建项目

中国大型基建公司中国中铁股份有限公司公告称，其与昆明市政府近日签署战略合作框架协议，未来五年内计划在昆明投资至少1,200亿元人民币，用于滚动开展当地道路、地铁、水利等基建项目的投资建设等。

--香港个股：腾讯支持鼓励厂商在VR方面与其进行合作，微信转账过渡平稳

中国市值最大的互联网公司腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾称，腾讯鼓励和支持在VR（虚拟现实）方面与各家厂商合作，甚至不排除和部分厂商在早期进行更紧密的结合，并希望提出一些行业标准。 (完)