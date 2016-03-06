主要国家经济指标预测--3月7日****

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 2月 -- 12,481 3月7日(一) -- 中国外汇储备(万亿美元) 2月 3.20 3.23 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 2月 -- -3.2% 网路招聘广告 -- +1.1% 0500 日本同时指标(较前月) 1月 -- -0.7 领先指标 -- -1.2 0700 德国工业订单(较前月) 1月 -0.3% -0.7% 0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.7% (较上年同期) -- -3.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 3月 正8.0 正6.0 1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.9 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加167.5 增加212.7 2145 新西兰制造业销售 第四季 -- +3.5% 2350 日本银行放款(较上年同期) 2月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆) 1月 盈余7,190 盈余9,607 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第四季修正值 -0.4% -0.4% 环比年率 -1.5% -1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月4日(五) 0000 日本加班工资 1月 -1.3% -- 0030 澳洲零售销售(较前月) 1月 +0.3% +0.4% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季终值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 1330 美国非农就业岗位(万人) 2月 增加24.2 增加19 民间就业岗位(万人) 增加23.0 增加18.5 制造业就业岗位(万人) 减少1.6 -- 政府部门就业岗位(万人) 增加1.2 -- 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) -0.1% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.6 劳动力就业参与率 62.9% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差456.8 逆差440 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差6.6 逆差10.5 出口(亿加元) +1.0% -- 进口(亿加元) +1.1% -- 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第四季 +0.1% 持平 1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 2月 56.8 -- 经季节调整PMI 53.4 59.0 3月6日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 2月 46.1 -- (完)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算