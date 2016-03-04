更新版 1-台湾汇市：台币盘初大涨逾3角，受亚币升势及外资热钱流入推动

(新增交易员说法及报价)

路透台北3月4日 - 台币兑美元 周五早盘续呈强升格局，盘中升幅逾3角。交易员指出，在亚币全面劲升及外资疯狂涌入带动下，台币升势难挡，进一步升破32.900价位。

他们表示，随着人民币及韩元等亚币均走升，台币跟着大升，加上外资狂砍美元推波助澜，台币兑美元势如破竹，一路强攻。

〞外资进来的量很大，可怕的大，他们一直丢、一直丢(美元)，真的无法想像他们的钱到底有多少？〞一位大型银行交易员说。

他们指出，台湾经济基本面虽然不好，但台湾利率仍是正数，且去年上市柜公司获利不错，现金殖利率高，市场又预估欧洲和日本将再采负利率政策，吸引外资疯狂涌入。

进出口商方面，交易员称，随着台币升破33元整数大关，今天出口商心情显得比较平静，不像昨天台币濒临升破33元时那么紧张，抛汇力道亦跟着减弱；进口商则逢低进场捡便宜，惟预期台币有望续升，买汇力道不及外资汇入强劲。

台币早盘实质交易区间落在32.804-32.880；上日在32.954-33.074。早盘台币最高升至32.804，创逾两个月盘中新高，此前盘中高位在去年12月30日的32.799。

本地时间10:30，台北外汇经纪商汇市成交量为4.8亿美元；台股加权指数 上涨0.23%；韩元兑美元 在1,211.2；前一日收在1,214.6。

人民币兑美元周五中间价 为6.5284元；昨日为6.5412元。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价较上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报32.798/32.818；上日收在32.850。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.780-32.950

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